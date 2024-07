Gp Gran Bretagna Norris il più veloce in prime libere Leclerc nono

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Adnkronos) – E’ di Landocon la McLaren il miglior tempo nella prima sessione didel Gp dia Silverstone. Il pilota di casa con il crono di 1.27.420 ha preceduto l’Aston Martin di Lance Stroll e il compagno di squadra Oscar Piastri, con l’australiano costretto ai box nel finale per un possibile problema idraulico. La Red Bull di Max Verstappen chiude in quarta posizione davanti alla Mercedes di George Russell. Sesto crono per l’altra Aston Martin di Fernando Alonso davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, mentre le Ferrari chiudono con Carlos Sainz ottavo e Charles. Ultimo della top ten Esteban Ocon con l’Alpine. Gpil piùinseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .