Giulia De Lellis criticata per l’abito indossato al matrimonio di Cecilia ed Ignazio | arriva la difesa di una nota ex corteggiatrice

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sono passati ormai diversi giorni daldiRodriguez eMoser ma fatti & misfatti dei loro invitati sono ancora sulla bocca di tutti. A essere nell’occhio del ciclone continua a essere in particolareDe. L’exdi Uomini e Donne è finita sulle prime pagine delle riviste rosa e in tutte le homepage dei siti e blog di gossip per la presenza alle nozze sia del suo storico ex, Andrea Damante, che dell’uomo dato come un suo presunto flirt, ovvero Tony Effe. Non è passato inosservato poi neanche il suo outfit. Il suo lungo abito rosa che nulla lasciava all’immaginazione è stato oggetto di una valanga di critiche. Per molti il look scelto non era affatto adatto per un, ma più in linea “per andare al Coachella”.