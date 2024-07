FOTO | Dijak è tornato sul ring nel circuito indipendente

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 5 luglio 2024) Come sappiamo,ha lasciato la WWE a fine giugno dopo la scadenza del suo contratto. Il rinnovo non è arrivato e così ha lasciato Stamford. I suoi anni in WWE sono stati contraddistinti da alti e bassi. In occasione del recente Draft 2024, è stato nuovamente “promosso” nel main roster, a Raw, ma per lui nessun piano creativo e nessuna apparizione fino all’addio. Orasulneltorna sulDopo aver lasciato la WWE alla scadenza del suo contratto, diventando così un free agent,in azione nel. L’ex WWE ha lottato nella giornata di ieri, in cui negli USA cadevano i festeggiamenti per il giorno dell’indipendenza, in occasione dell’evento “Beyond Americanrana Where Eagles Dare” della Beyond Wrestling.