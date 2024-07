Firenze torna il gran galà benefico ‘Night for Ant’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 - Dopo ilde successo delle tre passate edizioni che hanno visto la partecipazione didi ospiti come Patty Pravo, Giusy Ferreri e Arisa,de richiesta mercoledì 10 luglio Night for Ant. L’evento di beneficenza dress code total white patrocinato dal Comune di, è realizzato per raccogliere fondi a sostegno del servizio di assistenza medica specialistica domiciliare e gratuita Bimbi in Ant, che la Fondazione mette a disposizione dei piccoli malati di tumore in età pediatrica affinché possano essere curati nel calore della propria casa, tra gli affetti e le cose più care. Gli ospiti saranno accolti in una nuova e splendida location del centro storico fiorentino come piazza Santa Maria Novella, che farà da palcoscenico ideale alla manifestazione, che è già sold out.