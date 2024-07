Fallimento Plozzer sei condanne e 45 milioni di euro confiscati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Lodi, 5 luglio 2024 – Il Tribunale di Lodi ha inflitto seiper reati fiscali, con pene da un anno e mezzo a 5 anni e 8 mesi di reclusione, per un totale di oltre 16 anni, a carico di sei di 16 imputati a seguito dell’indagine della Guardia di Finanza sul gruppo di società di autotrasporti. All'azienda con sede operativa a Lodi Vecchio, nelle ipotesi iniziali era contestato l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un totale di 60ditra il 2012 e il 2019 per azzerare le tassazioni. La sentenza dispone anche una confisca per 4e mezzo di. A quattro anni dall'esecuzione delle misure cautelari nella primavera del 2020, sono cadute però le accuse di sfruttamento della manodopera e di estorsione ai danni di numerosi autisti dei camion che nelle intercettazioni si lamentavano in più occasioni di turni massacranti e in violazione di regole del Contratto collettivo nazionale di lavoro e del Codice della strada.