F1 Charles Leclerc | Giornata produttiva ma poco veloce Non sappiamo ancora che direzione prendere

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ha poca voglia di sorridereal termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo storico tracciato di Silverstone la scuderia di Maranello ha vissuto unadavvero peculiare. Carlos Sainz ha girato con la vettura “vecchia” ovvero senza gli ultimi aggiornamenti, mentre il monegasco ha proseguito il lavoro con la SF-24 Evo-2. Il risultato? Davvero allarmante. Lando Norris ha messo a segno il miglior tempo in 1:26.549 con 331 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri, mentre è terzo Sergio Perez a 434. Quarta posizione per Nico Hulkenberg a 441 millesimi, quinta proprio pera 601. Sesto tempo per Lewis Hamilton a 653 millesimi davanti a Max Verstappen a 684 e Carlos Sainz, ottavo, a 7 decimi esatti.