Euro 2024 | due giornate di squalifica per Demiral una a Bellingham ma pena sospesa

(Di venerdì 5 luglio 2024) Merihha ricevuto duediin seguito al “saluto dei lupi grigi” in occasione dell’esultanza dopo il secondo gol contro l’Austria. A stabilirlo è stato l’organo di appello della UEFA, che ha punito il difensore della Turchia “per non aver rispettato i principi generali di condotta, per aver violato le regole fondamentali di condotta decorosa, per aver utilizzato eventi sportivi per manifestazioni di natura non sportiva e per aver gettato discredito sullo sport del calcio“.salterà dunque il quarto contro l’Olanda e anche l’eventuale semifinale di. Una giornata dimaper un anno (vale a dire che se dovesse rifarlo nei prossimi 365 giorni dovrà effettivamente scontare un turno di stop) e multa di 30.