Desio in trincea Ritardi e disagi per case e negozi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Due nuovi cantieri per l’ottavo intervento della metrotranvia a. Più esattamente a quelli che i progettisti, insieme alla Cmc di Ravenna che deve eseguire i lavori e alla Città metropolitana di Milano che coordina in qualità di soggetto attuatore, definiscono “micro cantieri“. Sono tanti. Nella sola, a fronte dei 7 partiti, bisogna realizzarne ben 24. I due nuovi micro cantieri sono entrambi sulla via Milano, anche se quasi alle due estremità. Il primo è a nord, all’incrocio con via Diaz. Qui è prevista la realizzazione di una rotatoria. Il Comune corre ai ripari con un restringimento della carreggiata e istituendo una rotatoria temporanea. Se tutto va bene, la situazione si risolverà nella prima decade del mese di novembre.