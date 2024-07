Dal Cin | Chimica e biologia applicate alla manifattura

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di venerdì 5 luglio 2024) Lo studio, la ricerca, l’innovazione, lae laapplicati all’industria manifatturiera per il settore alimentare. Da 75 anni Dal Cin, azienda con sede in Lombardia, a Concorezzo, produce additivi e coadiuvanti per l’industria vinicola La ricerca e l’innovazione sonobase dell’attività dell’impresa. Il tutto con un occhio sempre attentosostenibilità. «Quest’anno la nostra azienda compie 75 anni di attività – spiega il presidente Marzio Dal Cin –. Abbiamo 2 stabilimenti produttivi, uno a Concorezzo e uno a Foggia». Marzio Dal Cin sottolinea l’importanza della ricerca per la sua azienda. «La ricerca è tutto nel nostro settore. Mio padre, infatti, ha iniziato come ricercatore nel 1947 per poi aprire l’azienda due anni dopo.