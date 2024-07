Claudio Togni disperso nell’Adda | Lavori per abbassare il flusso d’acqua presto i sub potrebbero immergersi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Fiume Adda. Tutte le sere, i familiari diguardano il meteo e incrociano le dita. “Speriamo non arrivi un altro temporale a ‘gonfiare’ ancor di più il fiume. I sommozzatori di Treviglio conoscono l’Adda come le loro tasche, dicono che è da cinquant’anni che non lo vedono così”. Roberto Benaglia, vicesindaco di Paladina nonché cugino dell’operaio, da giorni ascolta lo stesso ritornello: “Finché la portatanon diminuisce,dove è cadutoè difficile anche per loro”. Gli ‘angeli dell’acqua’, come li chiama lui, che non smette mai di ringraziare, insieme a tutte le persone che da ormai una settimana si stanno prodigando per cercare il 59enne, scivolato mentre lavorava per conto della società idroelettrica Italgen.