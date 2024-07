Cinema sotto le stelle al Gran Reno Incontri con registi e attori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si apre oggi a Casalecchio l’arenatografica estiva più frequentata della provincia bolognese. Sulde schermo allestito nel terrazzo panoramico del centro commercialecapace di 500 posti in programma Povere creature! Il film di Yorgos Lanthimos vincitore del Leone d’oro e di 4 premi Oscar apre la ventitreesima rassegna promossa con il patrocinio del Comune di Casalecchio, della Fondazione Cineteca di Bologna e della Fice (Federazione Italianad’essai). Fino al 31 agosto un cartellone che propone il meglio dell’ultima stagionetografica: prime visioni, come ‘Cattivissimo me 4’ in sala il 7 agosto in anteprima nazionale, e poicone critici. E in più uno sguardo verso l’inclusività e la condivisione.