Cento fuochi d’artificio esplodono in una stanza mentre scoppia la lite furibonda tra due famosi streamer | ecco le immagini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Poteva finire in tragedia e ci poteva pure scappare il morto, per fortuna non è successo. Il celebreKai Cenat e la star di YouTube MrBeast si sono ritrovati assieme nella stessa, durante una diretta su Twitch. La particolarità è che laera piena zeppa di oltre un centinaio diper le celebrazioni americane del 4 luglio. Però qualcosa è andato storto perché durante la diretta, quando è intervenuto il terzo content creator Davis Dodds e in una colluttazione – non si capisce se fosse uno scherzo o no – ha acceso la miccia che ha fatto incendiare in una sorta di effetto domino tutti ipresenti. Tanto fumo, fiamme e fuoco e poi più il nulla, gli utenti collegati in quel momento sono rimasti sbalorditi per quello che era accaduto.