Cartelle e multe non pagate | cosa cambia e come funziona il diritto all’errore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 luglio 2024 – C’è un valore di 1.207 miliardi nei 170 milioni difiscali nonche riguardano oltre 20 milioni di contribuenti. Un “magazzino” che deborda quello del Fisco Italiano; e allora si cerca di correre ai ripari per la riscossione di tasse enoncon la possibilità di recupero del credito anche dopo la restituzione della cartella all’ente che ha emesso l’atto di contestazione e con la possibilità di cartolarizzazione. Ma anche con un occhio di riguardo per i contribuenti in difficoltà e con l’allungamento dei piani di dilazione fino a dieci anni e una progressione differente tra chi semplicemente dichiara e chi, invece, dimostra lo stato di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Ma debutta anche un nuovo sistema dei controlli sulle imprese.