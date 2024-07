Basket serie A2 la guardia reggiana esce dal contratto e firma con la neopromossa irpina Sella Mussini saluta e va ad Avellino Panni resta a Bologna ipotesi Berdini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Doccia fredda in casaCento. Proprio al fotofinish, in occasione della "dead line" del 3 luglio, Federicoha deciso di pagare la clausola e uscire dalche lo legava alla società biancorossa per la prossima stagione. Per Cento una perdita pesante, che libera parte del budget, ma che tecnicamente apre una voragine, perchè un esterno italiano da quintetto di quel livello non è facile da trovare eera per Cento un terzo americano a livello di peso offensivo. La scelta del reggiano, contrariamente alle voci che si erano diffuse nelle ultime ore, non ha portato verso la Fortitudo, ma più a sud, ovvero la. Gli irpini hanno fatto ’all in’ su, con una ricca proposta biennale, ritenendolo fondamentale nella lotta salvezza della prossima stagione.