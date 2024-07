Avellino | è ufficiale l’ingaggio di Marson i dettagli dell’accordo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLeonardoè un nuovo calciatore dell’. Acquisto a titolo definitivo da parte del club biancoverde con il portiere friulano. L’estremo difensore cresciuto cresciuto tra le giovanili di Milan, Palermo e Sassuolo ha firmato un contratto che lo legherà al club irpino fino al 30 Giugno 2026. IL COMUNICATO. “L’U.S.1912 comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Leonardo. Nato ad Udine il 5 gennaio 1998 il giocatore friulano è cresciuto tra le giovanili di Milan, Palermo e Sassuolo. In carriera ha indossato le maglie di Olbia, Cesena, Vibonese e Cosenza. In totale, tra i professionisti, ha collezionato 91 presenze divise tra Serie B, Serie C e Coppa di serie C”.