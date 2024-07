A ogni stagione la sua skincare I migliori consigli per l’estate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ala sua routine di bellezza, con prodotti e trattamenti mirati alle specifiche necessità. D’estate la pelle necessita di molte attenzioni per evitare gli effetti collaterali dei raggi UV e delle alte temperature. Idratazione e protezione sono in generale le parole chiave, ma la detersione si rivela un passaggio particolarmente importante. Durante la bellainfatti sudore, sebo, polvere e smog si accumulano sulla superficie dell’epidermide. Anche il frequente utilizzo di solari e altri agenti protettivi forma uno strato più spesso contribuendo a rendere la cute più grassa. Per queste ragioni è importante prestare particolare attenzione alla pulizia del viso privilegiando prodotti delicati – come schiume o latte detergenti – che rimuovonotraccia di impurità, lasciando la pelle fresca, luminosa e pronta ad accogliere i trattamenti successivi.