A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv | orari 5 luglio programma streaming guida RAI ed Eurosport

(Di venerdì 5 luglio 2024), venerdì 5, si corre la settima tappa delde. Siamo arrivati al secondo snodo cruciale della Grande Boucle, con la cronometro di 25 chilometri e trecento metri che potrebbe ridisegnare la classifica e darci i reali valori di forza tra gli uomini di classifica. Tadej Pogacar incrementerà su Jonas Vingegaard o il danese si avvicinerà? Quanto guadagnerà Remco Evenepoel? Si partirà da Nuits-Saint-Georges per arrivare a Gevrey-Chambertin dopo 25.3 chilometri, per una prova contro il tempo tutt’altro che scontata, anche se non di lunghezza esasperata. Ci sarà uno strappo nel mezzo al percorso: prima si arriverà al primo riferimento cronometrico a Messanges, poi si salirà verso Reulle-Vergy (1.6 km al 6,5%), per poi transitare al secondo rilevamento di Curley.