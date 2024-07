500 auto rubate rinvenute da inizio d’anno Controlli a Casoria

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sono 500 ledai Carabinieri dall’dell’anno, statisticamente più di 2 al giorno. Il controllo del territorio dei militari di: nelle ultime 48 ore, 8 denunce e 2 arresti 500rinventue daanno. Otto persone denunciate e 2 arrestate nelle ultime 48 ore, tutte per furti d’. Due giorni intensi per i Carabinieri della compagnia di, da sempre impegnati in un capillare controllo del territorio. Un bilancio che arricchisce una statistica già impressionante: dall’dell’anno sono più di 500 ledai militari die poi restituite ai legittimi proprietari. Ma ripercorriamo le ultime ore partendo dalle tre persone sorprese amentre tentavano di forzare la portiera di una Fiat 500X parcheggiata in strada.