Volley i possibili convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Parigi 2024 | gli ultimi ballottaggi

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il dado è (quasi) tratto. La squadra che andrà a giocarsi qualcosa di importante ai Giochi Olimpici dinella pallavolo maschile è praticamente fatta e per Fefè De Giorgi c’è da prendere giusto le ultime decisioni che riguardano soprattutto il dodicesimo uomo e anche il tredicesimo, la riserva che potrà essere utilizzata solo in caso di infortunio di qualcuno della rosa titolare. Nel ruolo di alzatore solo certezze. Il capitano, campo del mondo e d’Italia in carica Simone Giannelli è titolare inamovibile il suo secondo è Riccardo Sbertoli che arriva da un periodo non facile a causa della frattura al dito della mano destra che lo ha costretto a un lungo stop qualche mese fa. Il dito è a posto e Sbertoli ha dimostrato tutto il suo valore nell’ultima settimana di gare della VNL e nei quarti di finale contro la Francia dove l’Italia ha sfiorato il passaggio del turno.