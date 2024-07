Un’anima per la sinistra il libro di Chiti a Voglia d’incontr’Arci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Martedì prossimo, 9 lugli,o parte "" la prima festa dei circoli Arci di Agliana, che proseguirà tutti i martedì, dalle ore 20 in poi, fino al 30 luglio. "L’abbiamo chiamata “d’incont’Arci“ – spiegano gli organizzatori – perché vuole essere un luogo di incontro, dove le persone potranno trovarsi per mangiare e divertirsi, ma anche per parlare, discutere, confrontarsi, condividere ideali". La festa è organizzata nel giardino che si affaccia su piazza Michelucci dello storico Circolino Arci di San Niccolò, attivo da più di sessant’anni e fulcro di iniziative, dalla cultura allo sport. "E’ una festa semplice – spiegano ancora – con cibo tipico delle feste paesane, pastasciutta, grigliata, panzanella, tutto realizzato dai volontari e dalle volontarie, con prezzi accessibili".