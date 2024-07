Una sfilata-evento benefica Il ricavato a Nondasola onlus

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’associazione ‘Vezzano e dintorni Prore’, con il patrocinio del Comune di Vezzano sul Crostolo, organizza per domenica sera l’benefico ‘moda-spettacolo’. Ilsarà destinato all’associazione, contro la violenza sulle donne. La, giunta quest’anno alla terza edizione, inizierà alle 21 in piazza della Libertà (vicino alla strada statale 63) a Vezzano e dalle 19 sarà inoltre possibile cenare con stand gastronomici con hamburger, patatine, piadine, birra. Sarà presentata da Angela Booloni e Cristiano Gatti del programma tv ‘Models and beauty’ con il coordinamento del direttore artistico vezzanese Francesco Costi. Una serata dunque all’insegna della moda condi abiti pret a porter di tendenza di Piccoli Amuleti, da sposa di Magico si, le t-shirt di ‘Doppia Esse’ di Montecchio che hanno ‘animato’ il noto programma televisivo Viva Rai 2.