Udinese Runjaic | In Serie A non ci sono partite scontate dobbiamo concentrarci sul lavoro

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Nel complesso è un calendario equilibrato ma inA non esistonofacili o, quindisule creare le fondamenta per una stagione di successo fin dalla preparazione”. Così l’allenatore dell’, Kosta, commentando il calendario della prossima stagione. Il tecnico tedesco di origini croate ha poi parlato del debutto, contro il Bologna: “La stagione inizia con una grande occasione per noi, in trasferta contro la squadra rivelazione dello scorso campionato. È una sfida entusiasmante come lo è quella successiva contro la Lazio alla quale guardo con particolare attenzione perchécurioso e non vedo l’ora di incontrare i nostri tifosi”.: “InA non cisul” SportFace.