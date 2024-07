Tutti i pezzi della filiera dell’innovazione devono fare sistema

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Una realtà partita dalla zona di Como e che, con il passare degli anni, è diventata una delle realtà più apprezzate da chi vuoleimpresa attraverso idee innovative. ComoNExT è un innovation hub che fa parte degli incubatori certificati in Italia ed è nato da un’idea di Stefano Soliano (Vice Presidente dell’Associazione InnovUP) che nel corso degli anni ha visto passare davanti ai suoi occhi moltissimi progetti innovativi. LEGGI ANCHE > «Occorre una revisione deldi certificazione per gli incubatori» Giornalettismo lo ha intervistato per avere da lui, in quanto “attore protagonista” nel mondo degli incubatori d’impresa in Italia, una visione di quale sia la situazione nel nostro Paese. E lo ha fatto partendo dall’analisi dell’econostrano che non sembra essere propriamente “affascinato” dalle startup innovative: «Le startup necessitano di unin grado di accoglierle e di supportarle per una crescita piuttosto rapida, che non significa solo capitale, ma anche per quel che riguarda le modalità con cui vengono costituite, con cui vengono trattate dalle istituzioni, dal punto di vista burocratico e da tutto ileconomico più in generale.