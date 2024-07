Temptation Island seconda puntata | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024)di2024 e nuove emozioni, ma soprattutto nuova serie di video, una buona dose di scenate, una colonna sonora che ci fa volare e tutto il trash di cui avevamo bisogno. Se nella primadel reality show targato Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia i protagonisti assoluti, e del tutto negativi, erano stati Lino e Tony - quest'ultimo ha confessato di avere dentro di sè un Mister Hyde che viene fuori soprattutto, guardacaso, quando la fidanzata Jenny non è insieme a lui -, in questaserata di2024 è stato proprio Lino ad essere chiamato a una scelta di importanza capitale per la sua permanenza all'interno del programma. In questa, infatti, vedremo se il ragazzo avrà scelto di partecipare al falò di confronto richiesto dalla fidanzata Alessia.