Superman Figlio di Kal-El Volume 1 – Un supereroe dei nostri giorni

(Di giovedì 4 luglio 2024) La nuova generazione del più iconico dei supereroi alle prese con i problemi della nostra attualità. Parliamo della seriedi Kal-el, dedicato a Jon Kent che prende il posto del padre come protettore della terra. Scopriamo insieme primocartonato La verità edito da Panini Comics che raccoglie i primi 6 capitoli della serie scritta da Tom Taylor con i disegni di John Timms e Daniele di Nicuolo.di Kal-el La verità – Tom Taylor, John Timms e Daniele di Nicuolo; Panini Comics Unmoderno Jon Kent vorrebbe essere un ragazzo come tanti, frequentare la scuola e vivere normalmente. Purtroppo è ildi Lois Lane e Clark Kent, ossia. Per questo la sua vita non può essere tranquilla, il suo volto lo conoscono tutti e non riesce proprio a non agire quando vede che qualcuno è in difficoltà.