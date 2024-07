SuperAurora a Castel Fusano | la storia di Castello Chigi e del suo parco

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 4 luglio 2024) È ormai conto alla rovescia per il festival, rassegna musicale che si ispira alle grandi manifestazioni internazionali in programma a Roma nel weekend del 27 e 28 luglio. A ospitare la due giorni (qui la lineup con i protagonisti sul palco) è la splendida cornice dilo. La storica tenuta– Sacchetti nell’area sud della Capitale si estende per oltre mille ettari a poco più di un chilometro dalla linea costiera. Ed è dominata dalla villa fortificata circondata dai rigogliosi giardini delurbano Pineta. ImmagineLa costruzione dilorisale al XVII secolo, in particolare al 1623, quando il cardinale Giulio Cesare Sacchetti ne commissionò la realizzazione a Girolamo Rainaldi.