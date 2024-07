Serie A 2024 2025 il calendario dei big match e dei derby

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il completo di tutti i big match e derby della stagione di Serie A. E' stato reso svelato ufficialmente il calendario della nuova stagione del massimo campionato italiano ed è dunque tempo di conoscere le date in cui si sfideranno tra di loro le sei squadre più blasonate e in cui assisteremo ai derby cittadini, includendo dunque quello della Madonnina, della Mole e ovviamente della Capitale. C'è grande attesa per queste partite, che potrebbero decidere le sorti del campionato – visto che si affrontano alcune delle squadre più quotate e ambiziose -, e che promettono grande spettacolo. Ecco il calendario completo. IL CALENDARIO COMPLETO INTER JUVENTUS ROMA NAPOLI PRIMA GIORNATA BIG MATCH 17-18 AGOSTO: prima giornata 24-25 AGOSTO: seconda giornata 31 AGOSTO-1 SETTEMBRE: terza giornata – Juventus-Roma, Lazio-Milan 14-15 SETTEMBRE: quarta giornata 21-22 SETTEMBRE: quinta giornata – Inter-Milan 28-29 SETTEMBRE: sesta giornata 5-6 OTTOBRE: settima giornata 19-20 OTTOBRE: ottava giornata – Juventus-Lazio, Roma-Inter 26-27 OTTOBRE: nona giornata – Inter-Juventus 29-30 OTTOBRE decima giornata – Milan-Napoli 2-3 NOVEMBRE: undicesima giornata 9-10 NOVEMBRE: dodicesima giornata – Inter-Napoli, Juventus-Torino 23-24 NOVEMBRE: tredicesima giornata – Milan-Juventus, Napoli-Roma 30 NOVEMBRE-1 DICEMBRE: quattordicesima giornata 7-8 DICEMBRE: quindicesima giornata – Napoli-Lazio 14-15 DICEMBRE: sedicesima giornata – Lazio-Inter 21-22 DICEMBRE: diciassettesima giornata 28-29 DICEMBRE: diciottesima giornata – Milan-Roma 4-5 GENNAIO: diciannovesima giornata – Roma-Lazio 11-12 GENNAIO: ventesima giornata – Torino-Juventus 18-19 GENNAIO: ventunesima giornata – Juventus-Milan 25-26 GENNAIO: ventiduesima giornata – Napoli-Juventus 1-2 FEBBRAIO: ventitreesima giornata – Milan-Inter, Roma-Napoli 8-9 FEBBRAIO: ventiquattresima giornata 15-16 FEBBRAIO: venticinquesima giornata – Juventus-Inter, Lazio-Napoli 22-23 FEBBRAIO: ventiseiesima giornata 1-2 MARZO: ventisettesima giornata – Milan-Lazio, Napoli-Inter 8-9 MARZO: ventottesima giornata 15-16 MARZO: ventinovesima giornata 29-30 MARZO: trentesima giornata – Napoli-Milan 5-6 APRILE: trentunesima giornata – Roma-Juventus 12-13 APRILE: trentaduesima giornata – Lazio-Roma 19 APRILE: trentatreesima giornata 26-27 APRILE: trentaquattresima giornata – Inter-Roma 3-4 MAGGIO: trentacinquesima giornata 10-11 MAGGIO: trentaseiesima giornata – Lazio-Juventus 17-18 MAGGIO: trentasettesima giornata – Inter-Lazio, Roma-Milan 24-25 MAGGIO: trentottesima giornata