Roma alveare con 100mila api su una palazzina | allestita impalcatura per rimuoverle

(Di giovedì 4 luglio 2024) Da oltre un anno sulla parete esterna di un edificio di cinque piani in via di Val Cannuta ahanno nidificato oltreapi. Ma l’intervento per la rimozione del gigantesco nido ha necessitato di un intervento rocambolesco, visto che i proprietari dell’appartamento adiacente non hanno acconsentito a un intervento dall’interno. Lunerti ha raggiunto l’su un’di 20 metri – ilcorrieredellacitta.comPer poter raggiungere il nido e procedere alla rimozione, infatti, è statounadi oltre 20 metri di altezza e, come di consueto, è stato chiamato a intervenire l’esperto, Andrea Lunerti, per poter prelevare e mettere in sicurezza le api. L’a 20 metri d’altezza sul muro esterno di unaUn’operazione tutt’altro che semplice, visto che il nido si trovava nella parte più interna del muro perimetrale dell’immobile, rivestito di mattoncini.