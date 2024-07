Rinforzi ai pronto soccorso Cinque neo-assunti al Lotti Aiuteranno anche Volterra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) PONTEDERA Dal primo agosto ildi Pontedera avrànuovi medici. E, grazie alla rete integrata del dipartimento, ilcompleterà l’assistenza aldi. L’arrivo deinelle strutture dell’Asl Toscana nord ovest, per far fronte alla ormai nota carenza di personale medico di emergenza urgenza, è possibile grazie a un importante lavoro di squadra a livello aziendale e di concerto con la Regione Toscana, che ha dato via libera all’utilizzo della graduatoria. In totale, in varidegli ospedali dell’Asl Toscana nord ovest, saranno ventii nuovi medici che entreranno in servizio dal primo agosto. Questa ulteriore infornata di camici bianchi segue la stabilizzazione con assunzione di 20 medici specialisti convenzionati che da mesi sono già tutti al lavoro in varie sedi).