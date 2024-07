Regno Unito primi exit poll | è vittoria schiacciante dei laburisti A loro 410 seggi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il Partito Laburista di Keir Starmer ha ottenuto 410contro i 131 dei Conservatori: questo il risultato deglidella Bbc alla chiusura delle urne nelle elezioni politiche in Gran Bretagna. Terzi i Liberal-democratici (61), seguiti dalla destra di Reform UK (13) e dallo Scottish National Party (10). Alle ore 7 locali, le 8 in Italia, si sono aperti iper le elezioni politiche nazionali in. I cittadini hanno votato fino alle 22. Il voto anticipato è stato indetto dal governo guidato da Rishi Sunak a fine maggio. Negli ultimi sondaggi prima del voto isono accreditati di un 39% di consensi, in siderale vantaggio sui Tories, che dopo 14 anni consecutivi alla guida del Paese potrebbero crollare poco sopra (o poco sotto?) il 20%.