Paolo Bonolis sul futuro di Ciao Darwin | chiuso per sempre? Che c’è dietro

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lo scorso febbraiohaun’altra edizione di, che ha ottenuto una media del 22,04%. Eppure nonostante la trasmissione sia ancora molto seguita e popolare, quella andata in onda potrebbe essere l’ultima stagione.in un’intervista rilasciata a Superguida Tv ha spiegato che adesso farepiù complicato, data la nuova sensibilità della società e il politically correct. Per questa ragione difficilmente vedremo puntate inedite della trasmissione di Canale 5. E che quello di febbraio fosse un addio si era capito dai saluti finali del conduttore e di Luca Laurenti. “Sono molto contento di come è andato. È una trasmissione che èpiaciuta, che quest’anno ha avuto dei limiti da dover affrontare perché viviamo in una contemporaneità dove si cammina sulle uova e alcune cose erano un po’ troppo ‘palettate’.