Orrore a Benevento | decapita il fratello e lancia la testa giù dal balcone

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nella serata di ieri si è consumato un agghiacciante omicidio: un uomo di 59 anni ha ucciso a coltellate a Pannarano, in provincia di, ildi 65 anni, poi lo hato e hato lagiù dal. La terrificante scena si è consumata davanti agli occhi inorriditi dei vicini e l’assassino, dopo l’orribile uccisione del, si è consegnato ai carabinieri senza opporre resistenza. Scene da film horror: l’uccisione aIl delitto si è consumato ieri in tarda serata nella casa di famiglia in via Piano a Pannarano, dove a quanto pare i due fratelli vivevano insieme. Non si sa bene esattamente cosa sia successo, né cosa abbia scatenato la lite furiosa tra i due fratelli. Il 59enne avrebbe prima accoltellato più volte il, poi lo avrebbeto e infine avrebbeto lagiù dal