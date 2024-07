Napoli | Osimhen via arriverà Lukaku baciati dalla benevolenza con il calendario ed altro a NM Live

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024) Corbo, Pavarese, Floro Flores, de Giovanni, Malfitano e Petrazzuolo sono intervenuti a “MAGAZINE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Corbo: “Ilè ancora un’incognita, ma sono ottimista, Conte si è presentato bene, Kvaratskhelia? Spero resti”– ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica: “? Come faccio a fare un commento se non so di quanto diventi più forte il? Ill’ho lasciato al decimo posto, ma sono ottimista. Il club azzurro ha avviato un’azione di ricostruzione con serietà e Conte si è presentato bene, ma bisogna vedere le reazioni della squadra.