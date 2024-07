Napoli è Manna show | gli azzurri calano il poker poi Lukaku

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 4 luglio 2024), il ds Giovanniè scatenato: pronti quattro colpi, poi Romeludopo la partenza di Osimhen Avete presente una monoposto di Formula 1 che corre a 300 km/h in pista sbaragliando tutto e tutti? Ecco, è un paragone più che calzante per spiegare bene Giovanniin questi ultimi giorni. Il ds del, arrivato da pochi mesi in riva al Golfo, sta già mostrando tutte le sue qualità dirigenziali. E con buona pace dei suoi detrattori o di chi lo immaginava non adatto a questo compito, sta pian piano smentendo tutti. Il ds è in contatto costante con il patron De Laurentiis, l’uomo dei conti Chiavelli e, naturalmente, Antonio Conte, il vero deus ex machina di questo. Il tecnico indica i rinforzi,va e compra. Un piano d’attacco organizzato nei minimi dettagli dal club azzurro che, dopo il disastroso decimo posto del campionato scorso, vuole rinascere dalle sue ceneri, sì come l’Araba Fenice.