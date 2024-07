Milano-Cortina | Salvini in visita al cantiere della pista da bob

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sopralluogo del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, oggi ad’Ampezzo per verificare lo stato di avanzamento lavori nei cantieri avviati in vista dei Giochi invernali del 2026. Ad accompagnare il ministroc’erano Fabio Saldini, commissario di Governo e amministratore delegato di Società Infrastrutture2026, Veronica Vecchi, presidente di Simico, numerose autorità istituzionali, oltre a tecnici e ingegneri di Simico e delle imprese Pizzarotti e ITS. La delegazione ha prima assistito alle operazioni di ghiacciamento del mock-up dello Sliding Centre, ovvero il modello di 15 metri in scala realefuturadi bob, slittino e skeleton, dove nell’occasione è stato verificato l’esito positivo del test.