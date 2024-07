Mercato dilettanti Il Masone ne prende quattro Sammartinese | qualità con Liguoro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il Lentigione ha annunciato anche il vice allenatore: al fianco di Stefano Cassani ci sarà Federico Zambelli, che è reduce da un stagione alla guida dell’Under 14 della Reggiana. Ha lavorato anche nel vivaio del Bologna. l preparatore atletico sarà invece Samuele Tomasini. Una conferma alla Correggese, pronta per la nuova Eccellenza che verrà: rimane il portiere Matteo Cipriani, classe 1996 nativo di Prato. Nel girone di ritorno dell’ultimo campionato era stato frenato da un lungo infortunio, e ora ecco la conferma per tornare protagonista. A proposito di estremi difensori, ecco un nuovo guardiano per il Baiso/Secchia in Promozione: ufficiale, dal Casalgrande, l’arrivo di Marcello Codeluppi. Classe 1992, è un ex Vianese, Rubiera, San Faustino, Arcetana e Casalgrandese che con Cristian Caccialupi, 2004 già annunciato da settimane, formerà il pacchetto portieri che avrà il compito di parare per i colori gialloblù.