Ma non possono farlo Temptation Island la segnalazione inguaia la coppia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Non mancano le polemiche su2024, che nella serata del 4 luglio sarà protagonista di nuovo su Canale 5 con la seconda puntata. Unanon si starebbe comportando in maniera adeguata e avrebbe violato il regolamento del reality show. Questo almeno stando a quanto riferito da qualcuno che è stato testimone diretto dell’avvenimento. Infatti,è attualmente in corso ma le registrazioni sono già state effettuate nelle scorse settimane. Ed ecco che su unaè arrivata unain riferimento ad una presunta irregolarità. Infatti, potrebbe aver violato il regolamento e ora non sappiamo se saranno presi dei provvedimenti particolari nei confronti dei due. Leggi anche: “Cambia tutto, preparatevi”.