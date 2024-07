L’ombra di un conflitto nucleare Il pericolo viene dal Pacifico non dall’Ucraina Ecco chi lo dice e perché

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) In un periodo in cui sembra aprirsi qualche spiraglio in Ucraina, con negoziati di pace sia pure ancora in fase embrionale e un generale abbassamento dei toni – complice anche la netta sconfitta elettorale di Macron – l’allarme per il possibile scoppio di una guerra globale arriva dalle regioni dell’Indo-. Ad affermarlo è l’ambasciatore delle Filippine a Washington, mettendo in primo piano uno scontro latente di cui si parla poco ma che dovrebbe rappresentare un serio motivo di preoccupazione. L’allarme lanciato da Jose Manuel Romualdez riguarda le tensioni fra Cina e Filippine, in costante peggioramento, nel Mar Cinese Meridionale. L’ambasciatore filippino ha infatti spiegato che unfra Manila e Pechino coinvolgerebbe tutta la regione dell’Indo-e anche gli Usa, che delle Filippine sono alleati.