Legge sulla caccia no del governo agli emendamenti spara tutto della Lega che litiga con Fdi M5s e associazioni | Vittoria ma la natura è ancora a rischio

(Di giovedì 4 luglio 2024) Colpo di scena in Senato: ilboccia gli(in teoria concordati con Fratelli d’Italia) per liberalizzare lae stravolgere gli ecosistemi, permettendo dire ovunque, in qualunque ora del giorno, a un numero maggiore di specie animali. In maniera delinaspettata il ministero dell’Agricoltura – per mano del sottosegretario meloniano Patrizio La Pietra – ha respinto la forzatura voluta dal Carroccio per mezzoquale lo stravolgimento(157/92) sarebbe passato in carrozza in fase di conversione del decretoAgricoltura entro il 10 di luglio. In pratica, a colpi di voti di fiducia e non attraverso l’iter più idoneo (commissione e Aula) che avrebbe richiesto tempi più lunghi e, come accaduto nei mesi scorsi, scontri parlamentari.