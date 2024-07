L’Arezzo saluta Polvani è fatta per Coccia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) di Andrea Lorentini AREZZO Dopo l’uscita di Risaliti,il Cavallino anche l’altro "gemello" della difesa Lorenzo. Nella giornata di ieri è stata ufficializzata la rescissione del contratto con il 30enne difensore toscano., arrivato nell’estate del 2022 è stato uno dei protagonisti dell’ultimo biennio. Pilastro della squadra che ha vinto la serie D e tra i più positivi anche nella passata stagione in C, nonostante un’operazione di ernia gli abbia fatto saltare la prima parte di campionato. Il suo addio era nell’aria da giorni, anticipato di fatto dalle parole dello stesso Cutolo. Conesce di scena un altro senatore della vecchia guardia dopo Castiglia, Risaliti e Foglia. Il direttore sportivo amaranto è già al lavoro per individuare il suo sostituto.