La Rai se l’è fatto fregare Il conduttore top sbarca a La7 un altro addio clamoroso

(Di giovedì 4 luglio 2024) Presentati oggi, in centro a Milano, i palinsesti di La7 con l’editore Urbano Cairo e il direttore di La7 Andrea Salerno. Subito annunciate le novità da Cairo che definisce “la miglior stagione da quando abbiamo rilevato il canale”, undici anni fa e non solo perché “nel 2023, dopo anni di perdite, abbiamo registrato un piccolo utile di 100 mila euro che mi ha reso particolarmente soddis”. Urbano Cairo ha annunciato il ritorno di Alessandro Barbero, 26 puntate in cui, in seconda serata, il “prof” risponderà a domande poste da casa o da ospiti in studio ed Enrico Mentana è stato confermato alla guida del telegiornale La7 fino a fine 2026. Ma c’è un’altra novità. “Sto tornando”. Flavio Insinna, l’annuncio dopo L’Eredità: “Ecco cosa farò in televisione” Flavio Insinnaa La7 Dopo lo stop in Rai, l’exdell’Eredità Flavio Insinnaa La7.