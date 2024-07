I colleghi portano a spalla il feretro di Giustino annegato nell' Enza a 19 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Reggio Emilia, 4 luglio 2024 – Hanno portato aildel giovanissimo collega, gli operai della Pellicciari srl, e l’azienda s’è fermata per poter consentire a tutti di dare l’ultimo saluto aDanilo Colella,a 19nel torrentea San Polo in una domenica di sole e divertimento. È stato un funerale composto, quello di stamattinaa chiesa reggiana di Regina Pacis, non lontano dall’appartamento di via Dalmazia dove il giovane abitava insieme alla mamma Nataliya Kravchenko, vedova. Tantissimi i giovani presenti: amici, compagni di classe delle scuole medie giunti da Modena, compagni dell’Istituto Simonini dove aveva imparato il mestiere di idraulico che poi lo aveva traghettato nel mondo del lavoro, in quella ditta dove si era fatto benvolere e apprezzare per l’impegno, la puntualità e la serietà.