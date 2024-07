Giuseppe Serrao e l’ecosistema dell’incubatore certificato 2i3T

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Per il mondo delle start-up italiane esiste sicuramente un prima e un dopo. E la data spartiacque è rappresentata senz’altro dal 2012, il momento in cui è stata varata la normativa che stabilisce il regime delle start-up innovative e degli incubatori certificati. C’è stata, quindi, una vera e propria scossa per la cultura d’impresa in Italia. Oggi assistiamo effettivamente a una evoluzione del quadro tracciato all’interno della normativa del 2012 e si sono venute a creare delle sfumature che possono essere comprese soltanto vivendo neldi chi fa o favorisce innovazione. Per questo abbiamo raccolto la testimonianza di, il direttore di, l’incubatore di imprese che è nato grazie alla collaborazione dell’Università di Torino, della Città Metropolitana di Torino, della Fondazione LINKS e della Finpiemonte Spa.