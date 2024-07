Gasolio di contrabbando in ambulanza dismessa denunciata una persona

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoNei giorni scorsi le Fiamme Gialle tarantine hanno intensificato le attività di controllo economico del territorio in ambito provinciale. In tale ambito i finanzieri del Gruppo Taranto, nella mattinata di una giornata festiva, hanno individuato un automezzo – apparentemente contrassegnato dai segni distintivi di un’auto– procedere a bassa velocità lungo una strada secondaria. Questi elementi di sospetto inducevano gli operanti a fermare la marcia del veicolo per effettuare controlli più accurati. L’ispezione visiva del vano posteriore del mezzo, risultato un’auto, evidenziava la presenza di 2 grosse cisterne in plastica, contenenti complessivamente oltre 1.000 litri diper autotrazione, di alcune taniche e di una pompa artigianale utilizzata per il travaso del carburante.