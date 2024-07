Frattamaggiore | aggredisce gli agenti La Polizia di Stato arresta un 33enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024)glie minaccia un a persona. Laha trovato l’uomo in unodi alterazione psico-fisica ieri mattina, glidel Commissariato dierano impganti in un servizio di controllo del territorio. A seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Riscatto per la segnalazione di una persona molesta. Gli operatori, sul posto, hanno notato un uomo in evidentedi alterazione psico-fisica che, armato di coltello, minacciava una persona dietro al cancello di un’abitazione. I poliziotti si sono avvicinati all’uomo armto e lo hanno bloccato con difficoltà, recuperando il coltello di cui lo stesso si era disfatto. Ancora, l’uomo, una volta accompagnato presso gli uffici di, ha proseguito nella sua condotta aggressiva scagliandosi contro gli operatori.