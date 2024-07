F1 Max Verstappen | Con Lando Norris è tutto ok a Silverstone voglio tornare a vincere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo le polemiche e il finale rovente del Red Bull Ring, Maxsi prepara per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo storico tracciato dici attende una gara di capitale importanza per l’intero campionato, con il tre-volte iridato che proverà a dare una risposta al resto del gruppo. Il weekend del Northamptonshire potrebbe essere l’ideale per la RB20 per rimettersi a dettare il passo in questa annata ma sembra sempre più evidente come McLaren e Mercedes si siano avvicinate parecchio a “Super Max”. Anzi, il team di Woking in diverse gare di quest’ultimo scorcio di calendario, ha messo in pista la vettura migliore. Nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana britannico, il pilota del team Red Bull ha iniziato il suo racconto dal post-GP dell’Austria e le eventuali scuse a: “Lunedì mi sono svegliato molto presto perché volevo parlare con, ma lui mi aveva già mandato un messaggio.