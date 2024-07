Delivery | bicicletta truccata consegna moltiplicata

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 4 luglio 2024) I «rider» sfrecciano per recapitare le ordinazioni di cibo senza rispetto per le regole stradali, spesso modificando illegalmente il loro mezzo che così si trasforma in motociclo. Chi li fermerà? Agli incroci passano con il rosso, utilizzano i marciapiedi se c’è coda, fanno slalom tra le auto e scampanellano impertinenti tra chi passeggia nelle aree pedonali, mentre lungo le corsie delle normali bici vanno forte quanto motorini e guai a non dar loro spazio. Sono i rider delle consegne a domicilio, in sella a due ruote elettriche senza targa. Spesso causa di gravi incidenti stradali oppure vittime, come avvenuto il 9 giugno a Milano: due «casi in cronaca» nello stesso giorno. Nel primo, zona Ponte Lambro, un pachistano di 34 anni è stato investito da un’auto e in seguito è deceduto; nel secondo, un 24enne è stato centrato da una macchina all’incrocio tra via Melchiorre Gioia e viale della Liberazione, è finito in rianimazione all’ospedale Niguarda.