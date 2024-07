Compra degli orecchini su Shein ciò che accade dopo mette i brividi

Leggi tutta la notizia su tvzap

Una ragazza ha averto su Temu un paio di orecchini, ha avuto una terribile allergia che è durata 6 mesi, causandole problemi a occhi, mento, labbra, zigomi e mani. Su TikTok la giovane ha deciso di denunciare la nota piattaforma. Compra orecchini su Temu Sempre più persone si affidano a internet per cercare e comprare beni personali, tecnologici, vestiti, accessori, etc, invece di recarsi in un negozio fisico e pagare decisamente di più. Con l'aumento dei costi qualcuno ha preferito rinunciare alla qualità per avere comunque qualcosa. Ma il risparmio non è sempre un guadagno.