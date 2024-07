Cognetti regista esordisce a Locarno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Verrà presentato in anteprima mondiale alla 77ª edizione delFilm Festival come evento di preapertura, il 6 agosto in piazza Grande, Fiore mio il primo film scritto, diretto e interpretato da Paolo. Lo scrittore milanese 46enne vincitore dello Strega 2016 con Le otto montagne – romanzo già portato al cinema da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch – passa così dietro la macchina da presa. Il documentario Fiore mio, nelle il 25, 26 e 27 novembre, avrà come protagonista il Monte Rosa. Quando nell’estate del 2022 l’Italia viene prosciugata dalla siccità,assiste per la prima volta all’esaurimento della sorgente della sua casa a Estoul, piccolo borgo a 1700 metri di quota che sovrasta la vallata di Brusson: questo avvenimento lo sconvolge profondamente, tanto da far nascere in lui l’idea di voler raccontare la bellezza delle sue montagne, dei paesaggi e dei ghiacciai ormai destinati a sparire o cambiare per sempre.