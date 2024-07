Ciclismo Giro d’Italia Women 2024 | si parte il 7 luglio da Brescia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sabato 7scatterà il. Si partirà da, dove si terrà la presentazione delle squadre il giorno prima del via. Si inizia con la cronometro individuale di 15.7 km che decreterà la prima Maglia Rosa di questa edizione, che terminerà il 14a L’Aquila. Tra le top riders spiccano Lotte Kopecky, reduce dai trionfi nella Strade BiancheElite, alla Parigi-Roubaix, al Tour of Britain e ai campionati nazionali, ed Elisa Longo Borghini, vincitrice per la seconda volta in carriera della Ronde Van Vlaanderen. Da non sottovalutare anche Juliette Labous, Gaia Realini, Erica Magnaldi, Cecilie Uttrup Ludwig, e Mavi Garcia. Per i successi nelle singole tappe Elisa Balsamo e Chiara Consonni proveranno a onorare la corsa di casa.